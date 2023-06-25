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Kepez'deki camilerde Kurban Bayramı öncesi temizlik gerçekleştirildi

Kepez'deki camilerde Kurban Bayramı öncesi temizlik gerçekleştirildi

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Kepez ilçesindeki camilerde Kurban Bayramı dolayısıyla bayram temizliği yapıldı.

Kepez ilçesindeki camilerde Kurban Bayramı dolayısıyla bayram temizliği yapıldı.

Kepez Belediyesinin açıklamasına göre, ekipler, temizliğini gerçekleştirdikleri ve halılarını da yıkadıkları camilere gül suları sıktı.

Belediye yetkilileri, Kurban Bayramı'nda daha temiz ve sağlıklı ortamda ibadet edilmesini amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Güncel

Kurban Bayramı Kepez Güncel Haberler

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