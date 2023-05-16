Kepez'deki Aydoğmuş Mahallesi'ne 10. park yapılıyor

Kepez Belediyesi, daha önce 9 park düzenlemesi gerçekleştirdiği Aydoğmuş Mahallesi'ne bir park daha yapıyor.

Kepez Belediyesi, daha önce 9 park düzenlemesi gerçekleştirdiği Aydoğmuş Mahallesi'ne bir park daha yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün 15 yıllık hizmet döneminde 9 park düzenlemesiyle 24 bin 249 metrekare yeşil alan kazandırılan Aydoğmuş'a bir park daha inşa ediliyor.

Toprak tesviyesi tamamlanan ve çevresine bordür taşı döşenen park, imar planında yeşil alan olarak görülen 1450 metrekare araziye yapılıyor.

Yapımı süren parkta çocuklar için kaydırak, salıncak gibi oyun mobilyaları ile büyüklere yönelik açık hava spor aletleri bulunacak. Çim ekimi ve çeşitli bitki ve ağaç dikiminin yapılacağı parka, ahşap oturma mobilyaları konulacak.

Parkın hizmete girmesiyle mahalledeki mevcut yeşil alan da 25 bin 699 metrekareye çıkmış olacak.