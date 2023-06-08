Kepez'de operasyon: 2 hükümlü yakalandı, silahlar ele geçirildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 hükümlü yakalandı. Operasyonlarda ayrıca bir iş yerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 3 tabanca, 3 av tüfeği ele geçirildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güven ortamının devamının sağlanmasına yönelik çalışmalar kapsamında aranan kişilerin yakalanması, suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesi için operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, haklarındaki hapis cezaları kesinleştiği için aranan hükümlüler H.T. ve N.Y.A. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen iki hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Ayrıca bir iş yerinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız 3 tabanca, 3 av tüfeği ele geçirildi.