Üye Girişi
Haberler

Kepez'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Kepez'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Mehmetşah Işık (22), hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Antalya'nın Kepez ilçesinde, bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mehmetşah Işık'ın (22) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Namık Kemal Bulvarı'nda bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Işık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cenaze, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cenazeyi teslim alan gencin yakınları gözyaşı döktü.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel

Yerel Haberler Motosiklet Güvenlik 3-sayfa antalya Ulaşım Güncel Kepez Yaşam Kaza

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi konuştu: Yerini söyledim, niye devlet bunu götürmedi?

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi konuştu! Sözleri çok konuşulur

 Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Belediye binasını vurdular

Ağır kayıplar veren Hizbullah'tan İsrail'e misilleme

 ABD'deyken İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar? CHP lideri Özel açıkladı

ABD'deyken İmamoğlu kararı çıkarsa ne yapacak? Özel çok net konuştu
iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı

IPhone 16 için geceden kuyruğa girenler bakın kim çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fezi Altun kimdir? Fezi Altun kaç yaşında ve nereli? Elon Musk kimdir? Elon Musk kaç yaşında, nereli? İSRAİL-LÜBNAN SON DURUM! 24 Eylül Lübnan ölü, yaralı sayısı kaç? Lübnan'da son durum ne? Alp Kavasoğlu kimdir, kaç yaşında öldü? Makyaj artisti Alp Kavasoğlu vefat etti! Alp Kavasoğlu öldü mü? Alp Kavasoğlu neden öldü? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 24 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Blum ne zaman listelenecek? Blum Coin listelenme tarihi! Sahibinden çöktü mü? Sahibinden ne zaman çöktü? Sahibinden.com'a neden girilmiyor? 24 Eylül son gelişmeler... HAMSTER KOMBAT 24 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat kombo kartları belli oldu mu? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 24 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Müge Anlı Cengiz Kandemir'i kim öldürdü? 24 Eylül Müge Anlı Cengiz Kandemir olayında son durum ne?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });