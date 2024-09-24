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Kepez'de Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Kepez'de Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Kepez ilçesinde bir motosiklet kazasında 22 yaşındaki Mehmetşah Işık hayatını kaybetti. Virajda hakimiyetini kaybeden Işık, bariyere çarptı ve yaklaşık 15 metre sürüklendi. Hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, motosikletiyle bariyere çarpıp, yaklaşık 15 metre sürüklenen Mehmetşah Işık (22), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Kepez ilçesi Namık Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Caddede seyir halinde olan Mehmetşah Işık, virajda motosikletinin hakimiyetini kaybedip bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Işık, yaklaşık 15 metre sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Mehmetşah Işık, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Işık, hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Işık'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Sabah saatlerinde yapılan otopsisinin ardından Işık'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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