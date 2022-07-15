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Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

AA - Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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Antalya'nın Kepez ilçesinde makilik alanda çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde makilik alanda çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Göçerler Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki arazözler ve bir yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında, 2 dekarlık makilik alan zarar gördü.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

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