Kepez'de kaçak tütün operasyonu
AA - Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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Kepez ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda bir kişi yakalandı.
Kepez ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda bir kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu l.B.Y'nin kaçak sigara üretimi ve ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Şüpheliye ait eve düzenlenen operasyonda, tütün sarma makinası, kompresör, 7 bin 800 dolu makaron, 6 bin 200 boş makaron ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel