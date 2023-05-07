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Kepez'de hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kepez'de hırsızlık şüphelisi yakalandı

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Kepez ilçesinde hırsızlık şüphelisi bir kişi gözaltına alındı.

Kepez ilçesinde hırsızlık şüphelisi bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı tarihlerde A.Ş. ve B.A'nın toplamda 4 bin 170 lirasının yankesicilik yoluyla çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Operasyonda yankesicilik şüphelisi M.T. gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kepez Güncel Haberler

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