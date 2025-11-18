Haberler

Kepez'de hasta yakınlarına konukevi hizmeti

Kepez'de hasta yakınlarına konukevi hizmeti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kepez Belediyesince hayata geçirilen Hasta Yakınları Konukevi, otel konforunda hizmet sunuyor.

Kepez Belediyesince hayata geçirilen Hasta Yakınları Konukevi, otel konforunda hizmet sunuyor.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, yaptığı açıklamada, konukevinde dönüşüm başlattıklarını, bunun sadece hizmet iyileştirmesi değil, zor günler yaşayan vatandaşların yanında olma sorumluluğunun bir gereği olduğunu belirtti.

Konukevinin 7 gün 24 saat açık hale getirildiğini bildiren Kocagöz, "Gece 03.30'da bile kapımızı çalan bir hasta yakınımıza 'hoş geldiniz' diyebilmenin huzurunu yaşıyoruz. Kapasitemizi artırdık, konforu yükselttik, temizlikten güvenliğe, çay kahveden ücretsiz çamaşır hizmetine kadar her ayrıntıyı yeniden ele aldık. Eskiden yılda 240 kişinin konakladığı yer, bugün 1300 kişiye hizmet verebiliyor. Şehit ve gazi ailelerimize ücretsiz konaklama sağlamak ise bizim için ayrı bir onurdur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Bahriye Yıldırım - Güncel
Osmaniye'de 4.4 şiddetinde deprem! Yaşanan panik kameraya yansıdı

Deprem gerçeği kendini unutturmuyor! Bir ilimiz daha sallandı
Ülkemizi temsil eden Ceren Arslan'ın Türk bayrağı almasına izin verilmedi

Ceren'e Türk bayrağını vermediler
Rojin Kabaiş soruşturmasında sürpriz tanık: Arabaya bindirilirken gördüm

Rojin soruşturmasında sürpriz tanık: "Babamın haberi var mı" dedi
Başı derde girebilir! Kerem Aktürkoğlu'na eşi benzeri görülmemiş dava

Başı derde girebilir! Kerem'e eşi benzeri görülmemiş dava
Aziz Yıldırım sözünü tuttu, ilk gemi suya indirildi

Aziz Yıldırım sözünü tuttu
İnci Taneleri'nin 'Kamuran Abi'si acil ameliyata alındı! 48 saattir yoğun bakımda

Ünlü oyuncu acil ameliyata alındı! 48 saattir yoğun bakımda
A Milli Takımımız soyuldu! 1 kişi tutuklandı

Milli Takımımız soyuldu! 1 kişi tutuklandı
Yasemin Şefkatli zehirlendi, geceyi hastanede geçirdi

Zehirlendi, geceyi hastanede geçirdi
Teknik direktör özellikle istiyor! Ozan Tufan'ın yeni adresi çok sürpriz

Teknik direktör özellikle istiyor! Ozan'ın yeni adresi çok sürpriz
Türkiye güzeli Cemrenaz Turhan Amazon Film Stüdyoları'nda işe girdi

Tescilli güzelin yeni işi herkesi şaşırttı, kamera önünde olmayacak
Bahis soruşturmasında bir yıl men cezası alan futbolcu İrem Derici'nin kardeşi çıktı

12 ay bahis cezası alan futbolcu ünlü şarkıcının kardeşi çıktı
Trump'tan Ronaldo'ya sürpriz: Beyaz Saray'ın anahtarını verdi

Dünyayı sallayan buluşma: Beyaz Saray'ın anahtarı artık O'nda
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek: Bir spor yorumcusu eşi üzerinden bahis oynuyor

Bahis skandalında yeni gelişme! Olay yorumculara da sıçradı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.