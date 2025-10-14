Haberler

Kepez'de Duacı Mahallesi'nde Asfalt Çalışmaları Tamamlandı

Kepez'de Duacı Mahallesi'nde Asfalt Çalışmaları Tamamlandı
Antalya'nın Kepez ilçesinde Duacı Mahallesi'nde belediye ekiplerince 4 sokağı kapsayan sathi asfalt kaplama çalışması tamamlanarak bölge halkına konforlu ve güvenli ulaşım imkanı sağlandı.

ANTALYA (AA) Antalya'nın Kepez ilçesinde belediye ekiplerince, Duacı Mahallesi'nde asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Duacı Mahallesi'nde 4 sokağı kapsayan sathi asfalt kaplama çalışmasını tamamladı.

Düzenlemelerle, mahallenin yolları yenilenerek bölgeye konforlu ve güvenli ulaşım imkanı sağlandı.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, ilçe sakinlerini konforlu yollarla buluşturmaya kararlı olduklarını ve bölge halkına güvenle kullanabilecekleri ulaşım altyapısı kazandırdıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
