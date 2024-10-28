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Kepez'de Cumhuriyetin 101. Yılı için Doğa Yürüyüşü Düzenlendi

Kepez'de Cumhuriyetin 101. Yılı için Doğa Yürüyüşü Düzenlendi
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Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla Termessos Antik Kenti'nde 'Cumhuriyete ve Bayrağa Saygı Doğa Yürüyüşü' etkinliği düzenledi. Etkinlikte dev Türk bayrağı açılarak Cumhuriyet ve bayrağa bağlılık sergilendi.

Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla Termessos Antik Kenti'nde "Cumhuriyete ve Bayrağa Saygı Doğa Yürüyüşü" etkinliği gerçekleştirdi.

Öğretmenlerin Cumhuriyete ve ay-yıldızlı bayrağa olan bağlılıklarını göstermek ve gençlere örnek olmak amacıyla düzenlenen etkinlikte dev Türk bayrağı açıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Yavuz, etkinlik ile Cumhuriyet ve bayrağa olan sevgi ve saygılarını en güzel şekilde ifade ettiklerini belirtti.

Yavuz, tarihin ve doğanın buluştuğu Termessos'ta Cumhuriyet değerlerine sahip çıkma konusundaki kararlılıklarını yansıttıklarını kaydetti.

Yürüyüşe Kepez İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abbas Doğan ve okul müdürleri de katıldı.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel

Milli Eğitim Müdürlüğü Kepez

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