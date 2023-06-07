Kepez Belediyesi Göksu Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor

Kepez Belediyesi, Göksu Mahallesi'nde altyapı çalışması tamamlanan caddeleri sıcak asfalt hizmetiyle güzelleştiriyor. İbn-i Sina Caddesi de sıcak asfalt konforuna kavuşturuldu. Fen İşleri Müdürlüğü, Göksu Mahallesi'nde yatırım programına aldığı cadde ve sokakların sıcak asfalt ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.

Kepez Belediyesi, Düden Çayı ile protokol yolu Gazi Bulvarı'na komşu olan Göksu Mahallesi'nin altyapı çalışması tamamlanan caddelerini sıcak asfalt hizmetiyle güzelleştiriyor. Farabi Caddesi'nden sonra İbn-i Sina Caddesi de sıcak asfalt konforuna kavuşturuldu.

Kepez Belediyesi, mülkiyet sorunlarını çözerek, imara uygun konut yapımını başlattığı Göksu Mahallesi'nde, açtığı caddeleri de bölgenin değişimine uygun hale getiriyor.

Geçtiğimiz yıllarda ulaşıma açılan ve altyapı yatırımları tamamlanan yollar, sıcak asfalt hizmetiyle buluşturuluyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, Göksu Mahallesi'nde yatırım programına aldığı cadde ve sokakların sıcak asfalt ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.

Göksu'nun yeni açılan caddeleri asfaltlanıyor

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Farabi Caddesi'nin yağmur suyu drenaj kanalı ve elektrik iletim hatlarının yer altına alınması çalışmaları neticesinde bozulan asfaltı yenilenmişti. Genişliği 30 metre olan Farabi Caddesi ile 6849 ve 6850 sokaklarda, toplam 18 bin m2 yola 3 bin 500 ton sıcak asfalt serilmişti.

Fen İşleri Müdürlüğü, DSİ su kanalının yanından geçen ve genişliğini 18 metreye çıkardığı İbn-i Sina Caddesi'ni sıcak asfalt konforuyla buluşturdu.

İbn-i Sina Caddesi'ne sıcak asfalt konforu

Altınova Caddesi ile Süphi Türel Caddesi arasında ulaşımı sağlayan 2 bin 200 metre uzunluğundaki yolun ekonomik ömrünü tamamlayan asfaltı, freze iş makinesiyle kaldırıldı. Daha sonra iş makineleriyle filler malzemesi serilerek, yolun tesviyesi yapıldı ve zemini oluşturuldu.

Bu çalışmayla cadde, sıcak asfalt serilmesine hazır hale getirildi. Finişer makinesiyle, alt yapısı tamamlanan caddeye 8 santimetre kalınlığında 5 bin ton sıcak asfalt serildi. Toplamda 27 bin metrekare büyüklüğünde bir alan asfaltlandı. Böylelikle Göksu Mahallesi'nde, kısa bir süre içerisinde 8 bin 500 ton sıcak asfalt hizmeti gerçekleştirilmiş oldu.

Mahallede asfalt hizmeti devam edecek

Elektrik iletim hatlarının yer altına alındığı İbn-i Sina Caddesi'nde, önceki yıllarda beton kaldırım çalışması da yapılmıştı. Doğu tarafında DSİ Su kanalı bulunan İbn-i Sina Caddesi, aydınlatma direkleri, beton kaldırımı ve sıcak asfalt zeminiyle modern bir şehir yolu kimliğine kavuştu.

Fen İşleri Müdürlüğü, Göksu Mahallesinde ihtiyaç olan sokaklarda yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarının devam edeceğini ifade ettiler. - ANTALYA