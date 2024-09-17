Kepez Beldesi'nde Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Beldede bir fabrikanın yakınındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yakınında doğal gaz aktarım istasyonu bulunan otluk alandaki yangını büyümeden söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.