Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kepçeye hamak bağlayan işçilerin tehlikeli eğlencesi kameralara yansıdı

Güncel Haberler

Kepçeye hamak bağlayan işçilerin tehlikeli eğlencesi kameralara yansıdı

Beylikdüzü'nde bulunan şantiye alanında kepçenin ucuna bağladıkları hamakla hızlıca döndürülen işçilerin tehlikeli eğlencesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Beylikdüzü'nde bulunan şantiye alanında kepçenin ucuna bağladıkları hamakla hızlıca döndürülen işçilerin tehlikeli eğlencesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kavaklı Mahallesi'nde bulunan şantiyede çalışan 2 işçi, dün akşam saatlerinde kepçenin ucuna bağladıkları hamağa bindi. Operatörün aracı çalıştırmasıyla hızla dönmeye başlayan işçiler, kepçeyi adeta bir salıncak gibi kullandı.

İşçilerin bu tehlikeli eğlencesi vatandaşa ait cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel

Beylikdüzü Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title