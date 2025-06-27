Kepçe Tamiri Sırasında Feci Kaza: Usta Hayatını Kaybetti
Erzurum'da kepçe tamiri yapan 59 yaşındaki Turgut Baltaş, fırlayan bir parçanın isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tüm müdahaleye rağmen Baltaş'ı kurtaramadı.
Erzurum'da tamir ettiği kepçeden fırlayan parçanın isabet ettiği usta hayatını kaybetti.
Aziziye Otoban Sanayi Sitesi'ndeki bir dükkanda çalışan Turgut Baltaş'a (59) tamir ettiği iş makinesinden fırlayan bir parça isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Baltaş, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel