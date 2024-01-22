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Kepçe boyunu geçen yollarda karla mücadele

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar savaşçıları tarafından yollarda kepçe boyunu geçen karla mücadele çalışmaları sürüyor. Kar yağışının etkisiyle kapalı yolların açılması için yapılan çalışmalar devam ediyor.

Kepçe boyunu geçen yollarda karla mücadele

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar savaşçıları tarafından yollarda kepçe boyunu geçen karla mücadele çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta 4 gün boyunca yoğun bir şekilde bastıran kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kar kalınlığı ise yüksek kesimlerde 1 metreyi geçmişti. Bunun üzerine Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekiplerince kapalı yolların yeniden açılması için başlatılan çalışmalar ise devam ediyor. Özellikle ilçenin yüksek kesimlerde yer alan Doski Vadisi'nde bulunan köylerin yollarının açılması için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Batman, Şırnak ve Ardahan için sarı kodlu uyarı yaparak; ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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