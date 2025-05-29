Kenyalı Yazar Ngugi wa Thiong'o Hayatını Kaybetti

Afrika edebiyatındaki öncü çalışmaları ve Gikuyu dilini kullanmak için İngilizce yazmayı bırakmasıyla ünlü Kenyalı yazar ve aktivist Ngugi wa Thiong'o, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Ngugi'nin kızı Wanjiku wa Ngugi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, babasının ölüm haberini duyurarak sevenlerini, onun hayatını keder yerine sevinçle onurlandırmaya çağırdı.

Yazarlık kariyeri 60 yıldan fazla bir süreyi ve 30'dan fazla kitabı kapsayan Ngugi, 5 Ocak 1938'de Kenya'nın doğusundaki Kamiriithu'da dünyaya geldi.

Doğu Afrikalı bir yazarın ilk büyük İngilizce romanı olarak tanımlanan Weep Not, Child (1964) adlı eseriyle üne kavuşan Ngugi, sonraları anadili olan Gikuyu dilinde yazmaya başladı ve kültürel silinmeye karşı direniş için yerli dillerin önemini vurguladı.

Ngugi, 1977'de yazdığı Kenya'daki sosyal adaletsizliklere eleştirel bir bakış getiren Ngaahika Ndeenda (İstediğim Zaman Evleneceğim) adlı oyun nedeniyle tutuklandı ve bir yıl hapis yattı.

Hapishanedeyken, tuvalet kağıtlarına yazdığı Çarmıhtaki Şeytan adlı romanında, sömürge sonrası Kenya'da yaşanan yolsuzluk ve sosyal eşitsizliklere meydan okuyarak, seçkinlerin sıradan vatandaşları sömürmesine sert bir eleştiri getirdi.

Ngugi, serbest bırakıldıktan sonra sürgünde geçirdiği hayatı boyunca Afrika edebiyatı ve sosyal adalet için yazmaya, öğretmeye ve savunuculuk yapmaya devam etti.

Kan Yaprakları ve Karga Büyücüsü gibi sonraki eserlerinde postkolonyal meseleleri, yolsuzluğu ve kültürel dayanıklılığı irdeledi.

Afrika'nın en etkili yazarları arasında gösterilen Ngugi, dünyanın dört bir yanındaki yazar, akademisyen ve aktivistlere ilham vererek sömürgecilikten kurtulma konusundaki kararlılığıyla takdir topladı.