Kenyalı tüccarlar, yerel pazarda Çinlilerin hakimiyetine karşı gösteri düzenledi Güncel Haberler Kenyalı yüzlerce iş insanı ve esnaf, Çinlilerin yerel pazarda hakimiyet kurmasına tepki göstermek için sokaklara indi. Kenyalı yüzlerce iş insanı ve esnaf, Çinlilerin yerel pazarda hakimiyet kurmasına tepki göstermek için sokaklara indi. Başkent Nairobi'deki farklı pazarlarda ticaret yapan yüzlerce kişi, sloganlar atarak ve düdükler çalarak Devlet Başkanı Yardımcısı Rigathi Gachagua'nın ofisine yürüdü. Göstericilerden Purity Njeri, AA muhabirine, Çinlilerin standardın çok altında ucuz ürünler satarak piyasaya akın ettiğini söyledi. Diğer bir esnaf Samuel Mureithi ise küçük dükkanlarıyla büyük Çinli mağazalarla rekabet edemediklerini ifade ederek, bu tür bir ticaretin adil olmadığını dile getirdi. İş yaptıkları alanlarda yerli küçük işletmelerin korunması çağrısı yapan tüccarlar, hükümetten destek talep etti. Hükümet, göstericilerin temsilcileriyle çarşamba günü bir araya gelme sözü verdi. Kaynak: AA / Güncel Güncel Haberler

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