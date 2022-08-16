Kenyalı muhalif lider, seçim sonuçlarını 'geçersiz' saydıklarını belirtti

Kenya'da seçimi kaybeden muhalif aday Raila Odinga, dün açıklanan sonuçları "geçersiz" saydıklarını söyledi.

Odinga, başkent Nairobi'de yaptığı basın açıklamasında, ülke demokrasisinin dünkü seçim sonuçlarıyla büyük bir gerilemeye maruz kaldığını savundu.

"Dün gördüğümüz şey tam bir komedi ve açık bir anayasa ihlaliydi." diyen Odinga, Seçim Komisyonu Başkanı Wafula Chebukati tarafından açıklanan sonuçların geçersiz olduğunu kaydetti.

Odinga, sonuçların mahkeme tarafından bozulmak zorunda olduğunu dile getirdi.

Seçim komisyonundaki 7 isimden 4'ünün sonuçları kabul etmediğini hatırlatan Odinga, "Başkanlık seçimi sonuçlarını tümüyle reddediyoruz." dedi.

Odinga, ülkenin Chebukati'nin tek başına attığı adımdan ötürü siyasi bir krizle yüz yüze olduğunu kaydetti.

Ruto, oyların 50,49'unu alarak başkanlık koltuğuna oturdu

Bu seçimlerde 5'inci kez başkanlık yarışına katılan ve seçim öncesi anketlerde rakibine fark atan Odinga, oyların yüzde 48,85'ini aldı.

Rakibi Ruto da oyların 50,49'unu alarak başkanlık koltuğuna oturdu.

Seçim sonuçlarının açıklanması sonrası Odinga yanlıları, bazı bölgelerde dün protesto düzenlemişti.