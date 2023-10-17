Kenyalı maraton koşucusu doping nedeniyle 10 yıl yarışlardan men ceza aldı

Kenyalı maraton koşucusu Titus Ekiru, doping aldığı gerekçesiyle 10 yıl yarışlardan men edildi.

Atletizm Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamaya göre, Ekiru'nun 2021'de İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki kazandığı maratonlarda verdiği örneklere yapılan testler pozitif çıktı.

31 yaşındaki atlet, soruşturma sonrası 10 yıl yarışlardan men cezası aldı.

Ayrıca, Kenya'da üst düzey bir doktorun, yarışçıya doping almasında yardımcı olduğu ortaya çıktı.

AIU Başkanı David Howman, hükümet yetkilileriyle Kenya'daki doping vakalarını ortaya çıkarma ve bu ağları çökertmek için mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

Öte yandan, Ekiru'nun 2021'den bu yana yarışmalarda aldığı sonuçlar da geçersiz sayıldı.