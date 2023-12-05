Kenya Yüksek Mahkemesi, 11 şirketin özelleştirilmesi kararını askıya aldı

Kenya Yüksek Mahkemesi, hükümetin 11 şirketin özelleştirilmesi kararını, askıya aldığını duyurdu.

Ülke basınındaki haberlere göre, hükümetin özelleştirme kararı, Kenya Yüksek Mahkemesi tarafından 6 Şubat 2024'e kadar askıya alındı.

Özelleştirilmesi askıya alınan 11 şirket arasında ulusal petrol, gaz ve tarım sektörüne ait şirketler de bulunuyor.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, geçen ay yaptığı açıklamada, özel sektörde daha iyi bir noktaya gelmek düşüncesiyle devlete ait birçok şirketi özelleştirmeyi planladıklarını duyurmuştu.

Kenya, Uluslararası Para Fonuyla (IMF) 938 milyon dolarlık kredi anlaşması yapmıştı.