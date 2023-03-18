Kenya'yı Kasıp Kavuran Kuraklık Nedeniyle Yaklaşık 1,1 Milyon Çocuk ve Kadın Yetersiz Besleniyor

Kenya'nın kuraklık nedeniyle çorak kalan bölgelerinde akut yetersiz beslenen ve tedaviye ihtiyacı olan beş yaşın altındaki çocuklar ile hamile ve emziren annelerin sayısı 1,1 milyonu aştı.

Arşiv fotoğrafında, Kenya'nın Marsabit vilayetinin Laisamis kasabasındaki kuraklıktan etkilenen bir köyde kucağında çocuğuyla bir kadın görülüyor, 26 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Dong Jianghui/Xinhua)

Kenya'nın kuraklık nedeniyle çorak kalan bölgelerinde akut yetersiz beslenen ve tedaviye ihtiyacı olan beş yaşın altındaki çocuklar ile hamile ve emziren annelerin sayısı 1,1 milyonu aştı.

NAİROBİ, 18 Mart (Xinhua) -- Kenya'da Ulusal Kuraklık Yönetim Merkezi (NDMA) Cuma günü açıkladığı bir değerlendirme raporunda, ülkenin kuraklık nedeniyle çorak kalan bölgelerinde akut yetersiz beslenen ve tedaviye ihtiyacı olan beş yaşın altındaki çocuklar ile hamile ve emziren annelerin sayısının 1,1 milyonu aştığını belirtti.

NDMA, kötüleşen kuraklıktan etkilenen 22 kurak ve yarı kurak bölgede 970.214 akut yetersiz beslenen çocuk vakasının rapor edildiğini söyledi. Geçen yılın Ekim ayında bu sayı 942.000'di.

Arşiv fotoğrafında, Kenya'nın Turkana İlçesindeki bir gezici klinikte yetersiz beslenmiş bir çocuğu taşıyan bir kadın görülüyor, 11 Ekim 2022. (Fotoğraf: John Okoyo/Xinhua)

NDMA, "Vilayetler genelinde 6 ila 59 aylık 970.214 çocuk ile 142.179 hamile ve emziren anne akut yetersiz beslenme tehlikesi altında yaşıyor ve bu grupların eşit biçimde yardıma ihtiyaçları var" dedi.

Merkez, Kenya'da insani yardıma muhtaç insan sayısının geçen yıl Ekim ayındaki 4,2 milyondan şu anda 4,4 milyona çıktığını kaydetti.

Çoğu kurak vilayette azalan mera ve su kaynakları nedeniyle, tüm hayvanlarda özellikle deve, sığır, keçi ve koyun gibi türlerde ölümler artış göstererek 2,61 milyona ulaştı.