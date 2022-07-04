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Kenya, yeni finans merkeziyle uluslararası sermayeyi çekmeyi hedefliyor

AA - Gökhan Kavak - Güncel
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Kenya, yeni finans merkeziyle uluslararası sermayeyi çekmeyi hedefliyor

Kenya, başkent Nairobi'de faaliyet gösteren Uluslararası Finans Merkezi (NIFC) ile uluslararası sermayeyi çekmeyi hedefliyor.

Kenya, başkent Nairobi'de faaliyet gösteren Uluslararası Finans Merkezi (NIFC) ile uluslararası sermayeyi çekmeyi hedefliyor.

Yerel basındaki habere göre, NIFC Üst Yöneticisi (CEO) Oscar Njuguna, finans merkezi ile yatırımcı şirketlere finansal açıdan destek olduklarını belirtti.

Kenya olarak uluslararası alanda finans merkezi olmayı hedeflediklerini belirten Njuguna, "NIFC olarak çalışma izinlerine ve diğer düzenleyici lisanslara daha hızlı erişim sağlamak için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Başkent Nairobi'de faaliyet gösteren finans merkeziyle Kenya, Johannesburg, Londra ve Dubai gibi şehirlerle ticari olarak mücadele etmek istiyor.

2014'ten beri faaliyet gösteren NIFC, farklı alanlardaki yatırımcılara hizmet veriyor.

Afrika'nın en büyük ekonomileri arasındaki Kenya'da birçok uluslararası firma faaliyet gösteriyor.

AA / Gökhan Kavak - Güncel

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