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Kenya ve Somali'deki sel felaketinde 21 kişi hayatını kaybetti

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Kenya ve Somali'deki sel felaketinde 21 kişi hayatını kaybetti

Kenya ve Somali'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 21 kişi yaşamını yitirdi.

Kenya ve Somali'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 21 kişi yaşamını yitirdi.

Kenya'nın güneyindeki Gilgil bölgesinde etkili olan sellerde 3 çocuk ve 4 kadın hayatını kaybederken, Somali'nin güneyindeki Baardhere kasabasında yaşanan sel felaketinde ise 14 kişi öldü.

Her iki ülke de kuraklık nedeniyle su sıkıntısı çekerken, bazı bölgeler yılın belli zamanlarında sele teslim oluyor.

Kaynak: AA / Güncel

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