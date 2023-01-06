Kenya, Ulusal Elektrik Şebekesine 3 Bin Megavat Yenilenebilir Enerji Ekleme Planını Açıkladı

Kenya'nın Nakuru kentindeki Menengai Jeotermal Kalkınma Şirketi sahasında buhar çıkaran bir jeotermal kuyu, 9 Nisan 2018. (Fotoğraf: Sheikh Maina/Xinhua)Kenya Elektrik Üretim Şirketi, on yıl içinde ulusal elektrik şebekesine 3.

Serem, her ikisi de Rift Vadisi'nde yer alan Olkaria'daki 280 megavatlık jeotermal enerji santrali ile Eburru'daki 25 megavatlık jeotermal santralin inşaatına gerekli onayların alınmasının ardından hemen başlayacağını belirtti.

Kenya'nın Nakuru kentindeki Menengai Jeotermal Kalkınma Şirketi sahasında buhar çıkaran bir jeotermal kuyu, 9 Nisan 2018. (Fotoğraf: Sheikh Maina/Xinhua)

Kenya Elektrik Üretim Şirketi, on yıl içinde ulusal elektrik şebekesine 3.000 megavat (MW) yenilenebilir enerji ekleme planını açıkladı.

NAİROBİ, 6 Ocak (Xinhua) -- Kenya'da devlete ait bir kuruluş olan Kenya Elektrik Üretim Şirketi (KenGen), Perşembe günü, gelecek on yıl içinde ulusal elektrik şebekesine 3.000 megavat (MW) yenilenebilir enerji ekleme planını açıkladı.

KenGen'in Genel Müdür Vekili Abraham Serem, stratejinin büyük oranda ülkenin enerji kaynaklarına istikrar getirmek amacıyla jeotermal ve hidroelektrik kaynakları konuşlandırılarak yönlendirileceğini, böylece pahalı termal kaynaklardan uzaklaşılacağını söyledi.

Serem, Kenya'nın başkenti Nairobi'de yaptığı açıklamada, "İleriye yönelik odaklandığımız şey, Kenya'nın enerji arzını esas olarak yeşil yenilenebilir enerji ile istikrara kavuşturmak için temel yük kapasitesini güvence altına almak" dedi.

Kenya'nın Nakuru kentindeki Menengai Jeotermal Kalkınma Şirketi sahasında buhar çıkaran bir jeotermal kuyu, 9 Nisan 2018. (Fotoğraf: Sheikh Maina/Xinhua)

1.904 megavat kurulu üretim kapasitesine sahip KenGen'in, yaklaşık 10.000 megavat temiz ve yenilenebilir enerji kaynağı olduğu tahmin edilen Rift Vadisi bölgesindeki büyük jeotermal enerji potansiyelinden faydalanmaya çalışacağını açıklayan Serem, "Bugüne kadar 10 gigavat (GW) jeotermal potansiyelin yalnızca 0,9 gigavatını kullandık ve bu yüzden de ek kapasitenin büyük bir kısmı jeotermalden alınacak" dedi.