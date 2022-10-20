Kenya, Ukrayna'dan 51 Bin Ton Buğday Aldı

Kenya, Şubat ayından bu yana Ukrayna'dan ilk buğday sevkiyatını Salı günü gerçekleştirdi.

51.400 ton Ukrayna buğdayı taşıyan "Süper Henry" gemisi, Pazar günü Mombasa Limanı'na yanaştı.

Gemiyi Ukrayna'nın Kenya Büyükelçisi Andrii Pravednyk karşıladı ve buğdayın boşaltılmasına tanıklık etti.

SES (İngilizce): ANDRII PRAVEDNYK, Ukrayna'nın Kenya Büyükelçisi:

"Bu ilk geminin sonunda Kenya'ya ulaşmasının gerçekten önemli olduğunu düşünüyoruz. ve muhtemelen daha önce de duymuş olduğunuz gibi, Kenya'nın gıda güvenliğinde yaşadığı zorluğu azaltacak olan 51,4 bin ton buğday geldi. Fakat iyi olan şu ki, iki gemi daha Ukrayna limanlarından ayrıldı, önceki gün yola çıkan bir gemi toplam 53,8 bin ton ağırlığında ve üçüncüsüyse dün 23,3 bin ton ile yola çıktı."

Ukrayna istatistiklerine göre, Ukrayna 2021 yılında Kenya'ya rekor bir şekilde 355,5 bin ton buğday ihraç etmişti.

Geçtiğimiz yıl Kenya yaklaşık 2,4 milyon ton buğday ithal etti.

2022 yılının Ağustos ayında yayımlanan BM Dünya Gıda Programı Raporu'na göre, 4,1 milyon Kenyalı acil ve kararlı eylemler gerektiren akut gıda güvensizliği yaşıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nairobi'den bildiriyor. (XHTV)