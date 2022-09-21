Kenya, Uganda'da Ebola salgını sonrası sınırdaki önlemleri artırdı

Uganda'da 24 yaşındaki bir kişinin Ebola virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrası komşu ülke Kenya'nın sınırlarındaki önlemleri artırdığı bildirildi.

Kenya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkeye giriş yapan yolcuların sağlık taramasından geçirileceği bilgisi paylaşıldı.

Ebola virüsüne karşı tedbirlerin tüm sınırlarda uygulanacağı belirtilen açıklamada, özellikle sınır bölgelerinde yaşayanların dikkatli olmaları istendi.

Uganda'da dün 24 yaşındaki bir kişinin Ebola virüsünden hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Virüsün, nadir olarak görülen Sudan varyantı olduğu belirtilmişti.

Ülkede 2000'lerin başında yüzlerce kişinin ölümüne yol açan virüs, son olarak 2012'de 17 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.