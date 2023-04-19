Kenya, Sudan'daki çatışmaların bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyebileceği uyarısı yaptı

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Sudan'da 5 gündür süren çatışmalarda uluslararası hukukun ihlal edildiğini belirtti, bu çatışmanın bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyebileceği uyarısında bulundu.

Ruto, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, Sudan'daki durumunun hem bölgesel hem de uluslararası barış ve güvenliğe karşı bir tehdit olmaya başladığını belirtti.

Diplomatik misyonlara, hastanelere ya da otellere saldırmanın insanlığa karşı suç ve uluslararası hukukun ihlali olduğunu hatırlatan Ruto, tarafların Sudan'ın bağlı olduğu Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi'nin (IGAD) ateşkese ilişkin aldığı kararı da görmezden geldiğini söyledi.

Kenya Devlet Başkanı, bölgedeki ve kıtadaki silahların artık susması gerektiğine işaret ederek, bu çatışmanın bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyebileceği uyarısı yaptı.

Ruto ayrıca, çatışmanın sürmesinin bölge için yeni bir insani krizi de beraberinde getireceğine işaret etti.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını ve bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 270'e yükseldiğini duyurmuştu.