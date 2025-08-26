Kenya Savunma Kuvvetleri Eş-Şebab'a Operasyon Düzenledi

Kenya Savunma Kuvvetleri, Boni Ormanı'nda Eş-Şebab terör örgütüne yönelik bir operasyonda 5 teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonda birçok silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kenya Savunma Kuvvetlerinin (KDF) ülkenin doğusundaki Boni Ormanı'nda Eş-Şebab terör örgütüne düzenlediği operasyonda 5 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

KDF'den yapılan açıklamada, özel kuvvetlerin, terör unsurlarına karşı devriye gezerken Eş-Şebab kampını tespit ettiği belirtildi.

Açıklamada, kampa düzenlenen operasyonda Eş-Şebab üyesi 5 teröristin öldürüldüğü, silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği belirtildi.

Kenya, Eş-Şebab ile mücadelede 2011'den bu yana Somali'ye destek verirken örgüt ise Kenya'da saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı Bayram - Güncel
