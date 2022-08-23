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Kenya, sahte iş ilanlarına kanıp Asya ülkelerine akın eden vatandaşlarını uyardı

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Kenya, sahte iş ilanlarına kanıp Asya ülkelerine akın eden vatandaşlarını uyardı

Kenya, sahte iş ilanlarıyla Güneydoğu Asya ülkelerine götürülen vatandaşlarının sayısının arttığını bildirdi.

Kenya, sahte iş ilanlarıyla Güneydoğu Asya ülkelerine götürülen vatandaşlarının sayısının arttığını bildirdi.

Kenya'nın Bangkok Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, iş umuduyla evlerini ve arazilerini satan çok sayıda Kenyalı, insan kaçakçılarının eline düştü.

Tayland'dan verilen satış görevlisi veya öğretmenlik gibi iş ilanlarına inanan Kenyalılar, kaçak yollarla Myanmar ve Laos gibi ülkelere götürülerek çalıştırılmaya başlandı.

Kenya Dışişleri Bakanlığı, yardım başvurusu sayısında son aylarda görülen artış nedeniyle vatandaşlarını bu ilanlara inanmamaları ve yetkililerden ilanlara ilişkin teyit almaları yönünde uyardı.

Kenyalıların yardım çağrısı yaptığı diğer ülkelerin, Kamboçya, Endonezya, Malezya, Brunei, Filipinler, Singapur ve Vietnam olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Tufan Aktaş - Güncel

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