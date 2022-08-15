Kenya'nın yeni seçilen Devlet Başkanı Ruto, seçim komisyonunu 'kahraman' ilan etti

Kenya'nın yeni seçilen Devlet Başkanı William Ruto, seçim komisyonunun tüm sandık tutanaklarını yayımlayarak tüm oyunu değiştirdiğini belirtti ve komisyon başkanının bir kahraman olduğunu söyledi.

Kenya'nın yeni seçilen Devlet Başkanı William Ruto, seçim komisyonunun tüm sandık tutanaklarını yayımlayarak tüm oyunu değiştirdiğini belirtti ve komisyon başkanının bir kahraman olduğunu söyledi.

Seçimlerde oyların 50,49'unu alarak başkanlık koltuğuna oturan Ruto, sonuçların açıklanması sonrası yaptığı konuşmada, seçim komisyonunun gösterdiği çabaya övgüde bulundu.

Kenya Seçim Komisyonu Başkanı Wafula Chebukati'yi "kahraman" olarak nitelendiren Ruto, komisyonun kimseye söylemeden tüm sandık tutanaklarını çevrim içi yayımlayarak tüm oyunu değiştirdiğini ifade etti.

Seçim sürecinde etnik kökenlerden ziyade ülkenin asıl meselelerinin konuşulduğuna vurgu yapan Ruto, Kenya halkının bu seçimde çıtayı yükselttiğini dile getirdi.

Şeffaf, açık ve demokratik bir hükümet kuracağını belirten Ruto, tüm seçilmiş liderlerle çalışacağını ve tüm Kenya halkının başkanı olacağı sözünü verdi.

Ruto'nun rakibi Raila Odinga oyların yüzde 48,85'ini aldı.

Öte yandan, sonuçların açıklanmasının ardında Ruto taraftarları sokaklarda kutlamalara başladı.

William Ruto kimdir?

55 yaşındaki William Ruto, siyasi kariyeri boyunca çok sayıda partide yer aldı.

Zooloji ve ekoloji eğitimi alan ve zengin bir iş adamı olarak bilinen Ruto, kendisini "halkın adamı" olarak nitelendiriyor.

İlk kez 1992 yılında siyasete giren ve 1997'de 30 yaşında milletvekili olan Ruto, seçimde yarıştığı Raila Odinga'ya 2007 seçimlerinde destek vermişti.

Şiddet olayları ve çatışmaların görüldüğü 2007 seçimleri sonrası Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanan Ruto, hakkındaki suçlamalardan aklandı.

Mevcut Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'yla ittifak yaparak 2013 seçimlerine birlikte giren Ruto, seçim zaferinin ardından Devlet Başkanı Yardımcısı görevine getirildi.

2017 yılında yapılan seçimlerde de ittifak yapan ikili, seçimlerin tekrarlanmasına ve muhalefetin boykotuna rağmen seçimleri kazandı.

Ruto'nun Kenyatta'yla kurduğu ittifak, sonradan Jubilee Partisi adını alırken, ittifak 2022 yılında Ruto'yu aday göstermekten kaçındı.

Seçimlerde aday olabilmek için Birleşik Demokratik İttifaka (UDA) katılan Ruto, sık sık mal varlığıyla gündeme geldi.

Ruto da tıpkı Odinga gibi kampanya boyunca sosyal devlet politikalarını öne çıkardı ve ekonomiyi baştan inşa edeceğini vadetti.

İkinci kez başkanlık yaparak seçimlerde yarışma şansını kaybeden Kenyatta, bu seçimlerde ezeli rakibi Raila Odinga'yı desteklemişti.