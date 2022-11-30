Kenya'nın Kuzeyindeki Mülteci Kamplarını Vuran Kolera Salgınında Dört Kişi Öldü, 372 Kişi Hastalandı

Kenya, ülke genelinde şimdiye dek 6 ilçeye yayılan ve 15 can kaybına neden olan kolera vakalarının artışıyla boğuşuyor.

Kenya, ülke genelinde şimdiye dek 6 ilçeye yayılan ve 15 can kaybına neden olan kolera vakalarının artışıyla boğuşuyor.

Kenya'nın kuzeyindeki Garissa ilçesinde şimdiye kadar dört kişinin ölümüne yol açan kolera salgınıyla mücadele etmek amacıyla yerel halktan yüksek düzeyde hijyen kurallarına uymaları istendi.

Garissa İlçesi Sağlık Müdürü Ahmed Omar'a göre, ilk vaka 23 Ekim'de Dadaab alt ilçesindeki Hagadera mülteci kampında görüldü, buradan ev sahibi topluluklara ve diğer alt ilçelere yayıldı.

Garissa'da yetkililer ve sivil toplum örgütleriyle yaptığı acil toplantıda konuşan Omar, salgın mülteci kamplarında başlamış olsa da Garissa ilçesi ve Fafi alt ilçelerinde vakaların bildirildiğini söyledi.

SES (İngilizce): AHMED OMAR, Garissa İlçesi Sağlık Müdürü:

"Bugün itibariyle 372 vaka kaydettik ve maalesef dört kişi hayatını kaybetti. Ayrıca farklı yerlerde rapor edilen tek tük vakalar da oluyor. İlk vaka 23 Ekim'de Hagadera'daki mülteci kamplarında bildirildi. Bu vakaların yüzde 90'ı halen mülteci kamplarında bulunuyor. Hastalık buradan ev sahibi konumundaki topluluğa yayıldı."

Omar, toplumun bu konuya duyarlı hale gelmelerine yardımcı olmak amacıyla bir araya gelen ulusal yönetim idari yetkilileri ve kalkınma ortaklarına teşekkür etti.

Yüksek derecede bulaşıcı olan hastalık ilk olarak 23 Ekim'de Kenya'nın kuzeyinde bulunan Dadaab'daki Hagadera mülteci kampında görüldü. Kenya'nın kuzeyindeki mülteci kampları, uzun yıllardır ciddi kuraklık ve çatışmalardan mustarip komşu Somali'den gelen mültecilere ev sahipliği yapıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nairobi'den bildiriyor.(XHTV)