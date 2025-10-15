Kenya'nın Eski Başbakanı Raila Odinga 80 Yaşında Hayatını Kaybetti

Kenya'nın eski Başbakanı ve muhalefet lideri Raila Odinga, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Hint gazetesi Mathrubhumi'nin haberine göre Odinga, Hindistan'ın güneyindeki Kochi kentinde geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı.

Odinga, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

On yıllardır Kenya siyasetinin önde gelen isimlerinden biri olan Odinga, beş kez cumhurbaşkanı seçimlerine katıldı ancak hiçbirinde başarı elde edemedi.

Odinga, Kenya'da 1991 yılında çok partili demokrasinin kabul edilmesinde ve 2010 yılında yeni anayasanın hazırlanmasında önemli rol oynamıştı.

Demokrasi ve reform savunucusu olarak bilinen Odinga, 2007'deki tartışmalı seçimlerin ardından ülke çapında protestolara öncülük etmişti.

Kenya'nın ilk başkan yardımcısı Jaramogi Oginga Odinga'nın oğlu olan Raila Odinga, ölümüne kadar Doğu Afrika siyasetinde etkili bir figür olarak kalmaya devam etti.