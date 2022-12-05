Kenya'nın Elektrik Üretim Şirketi Karbon Emisyonlarını Azaltmak İçin Çinli Elektrikli Araçları Kullanıyor

Kenya'nın devlete ait elektrik üreticisi Cuma günü karbon emisyonlarını azaltmak için rekabete açık bir kamu ihalesi yoluyla satın alınmış Çin'in elektrikli araçları kullanacağını açıkladı.

Kenya Elektrik Üretim Şirketi (KenGen), petrol yakıtlı araçlarını tamamen yeşil ulaşım filosuna dönüştürme gayretleri kapsamında şimdiye kadar JAC Motors'tan iki adet elektrikli araç satın aldı.

SES (İngilizce): DAVİD MUTHİKE, KenGen'in Strateji ve İnovasyondan Sorumlu Genel Müdürü:

"Hedefimiz, şirket olarak KenGen'in tüm araçlarını elektrikli araçlara dönüştürmek. Sonra ikinci aşamaya geçeceğiz. Harici şarj istasyonları aracılığıyla çevreyi dönüştüreceğiz. Bu, özel sektörü harekete geçirmek için faydalı olacaktır. Kendimize üç yıl tanıyoruz. Bu bir bütçe ve benimseme meselesi. Bu yüzden birbirini takip eden, aşamalı bir formatta hareket edeceğiz. İnanıyorum ki 3 yıl sonra belki hedefimizin yüzde 100'üne değil ama yüzde 60-80'i ulaşırsak iyi bir ilerleme olur diye düşünüyorum. Sonuç olarak iki açıdan değişim olacaktır. Birincisi, elektrik talebini artıracak, bu da KenGen'in daha fazla satış yapabileceği anlamına geliyor. Artık KenGen, elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 80'ini karşılıyor, dolayısıyla daha fazla elektrik kullanımı aslında KenGen için daha fazla satış anlamına geliyor. İkincisi, şirket içinde elektrikli araçlara geçtiğimizde daha ucuz olduklarını gördük, dolayısıyla maliyetlerdeki tasarruf karlılığımıza yansıyacak."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nairobi'den bildiriyor. (XHTV)