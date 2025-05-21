Kenya'nın Çay İhracatı Gelirinde Yüzde 20 Düşüş

Kenya'nın Çay İhracatı Gelirinde Yüzde 20 Düşüş
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Kenya, çay ihracatından elde ettiği gelirde, sevkiyat hacmindeki düşüş nedeniyle 2025 yılının ilk çeyreğinde yüzde 20 azalma yaşadı. Uzun süren kuraklık, çay üretimini olumsuz etkileyerek, ihracat hacmini de düşürdü.

NAİROBİ, 21 Mayıs (Xinhua) -- Kenya'nın çay ihracatından elde ettiği gelir, sevkiyat hacmindeki düşüş nedeniyle 2025 yılının ilk çeyreğinde yüzde 20 azaldı.

Kenya Ulusal İstatistik Bürosu'nun salı günü açıkladığı verilere göre, ülke ocak-mart döneminde çay ihracatından 46,07 milyar Kenya şilini (yaklaşık 356 milyon dolar) gelir elde etti. Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde 446 milyon dolardı.

Söz konusu dönemde ihracat hacmi 169.830 tondan yüzde 7,3 azalarak 157.514 tona geriledi. Bu düşüşün uzun süren kuraklığın üretimi olumsuz etkilemesinden kaynaklandığı belirtildi.

Kenya Çay Kurulu (TBK), yılın ilk üç ayında olağan dışı kuraklık yaşandığını açıkladı.

TBK İcra Kurulu Başkanı Willy Mutai, "Özellikle şubat ayında çay üretimi ciddi şekilde etkilendi. Rift Vadisi'nin doğusunda üretim yüzde 21, batısında ise yüzde 18,6 oranında düştü" ifadelerini kullandı.

Kenya, çay ihracatında Pakistan, İngiltere, Rusya ve Çad gibi geleneksel pazarlara ek olarak yeni pazarlara açılmayı hedefliyor. Ülke, Çinli firmalarla imzalanan anlaşmalar doğrultusunda, 2024'te 12,2 milyon kg olan Çin'e yönelik ihracatını 2030'a kadar 50 milyona çıkarmayı planlıyor.

Çay ihracatı, turizm ve meyve-sebze yetiştiriciliğiyle birlikte Kenya'nın en önemli döviz kaynaklarından biri olmayı sürdürüyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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