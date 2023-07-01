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Kenya'nın batısındaki trafik kazasında 51 kişi hayatını kaybetti

Kenya'nın batısındaki trafik kazasında 51 kişi hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Kenya'nın batısındaki Londiani kasabasında meydana gelen trafik kazasında 51 kişi hayatını kaybetti. Polis yetkilileri, bir kamyonun kontrolden çıkarak kavşakta araçlara çarptığını ve pazar kurulan alana girdiğini belirtti. Kazada 51 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı. Kenya Devlet Başkanı William Ruto, kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Kenya'nın batısındaki Londiani kasabasında meydana gelen trafik kazasında 51 kişi hayatını kaybetti.

Guardian'ın haberine göre, polis yetkilileri, dün bir kamyonun, kontrolden çıkarak kavşakta araçlara çarptığını ve pazar kurulan alana girdiğini belirtti.

Kazada 51 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

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