Kenya'nın bağımsızlık günü kutlamaları Nairobi'de gerçekleşti

Kenya'nın bağımsızlığının 60. yıldönümü münasebetiyle başkent Nairobi'deki Uhuru Bahçeleri'nde düzenlenen kutlamalarda çocuklar tezahürat yaptı. Jamhuri Günü, Kenya'nın en önemli ulusal bayramlarından biridir.

NAİROBİ, 13 Aralık (Xinhua) -- Kenya'nın bağımsızlığının 60. yıldönümü münasebetiyle başkent Nairobi'deki Uhuru Bahçeleri'nde düzenlenen kutlamalarda tezahürat yapan çocuklar, 12 Aralık 2023.

Her yıl 12 Aralık'ta kutlanan Jamhuri Günü yahut Bağımsızlık Günü, ülkedeki en önemli ulusal bayramlarından biri. Kenya, 12 Aralık 1963'te İngiltere'den bağımsızlığını kazanmıştı. (Fotoğraf: Fred Mutune/Xinhua)