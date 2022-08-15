Kenya'nın 5'inci Devlet Başkanı William Ruto oldu

Kenya'da 9 Ağustos'ta yapılan seçimlerin ardından ülkenin 5. Devlet Başkanı William Ruto oldu.

Kenya'da 9 Ağustos'ta yapılan seçimlerin ardından ülkenin 5. Devlet Başkanı William Ruto oldu.

Kenya Seçim Komisyonu, başkanlık seçimlerinde Devlet Başkanı Yardımcı William Ruto'nun oyların 50,49'unu, muhalif aday Raila Odinga'nın yüzde 48,85'ini aldığını duyurdu.

Ruto, eğer adaylardan biri itiraz etmezse 30 Ağustos'ta başkanlık yemini edecek.

Öte yandan, meclis seçimlerinde Odinga'yı destekleyen Azimio Koalisyonu 162 vekille çoğunluğu kazanırken, Ruto'nun koalisyonu Kenya Kwanza 159 koltuk elde edebildi.

12 koltuk bağımsız adaylar tarafından doldurulurdu, 4 koltuk için yapılacak seçimler ertelendi.

Günlerdir süren oy sayımı için Kenyalılar heyecanla beklerken, seçimin daha önceki seçimlerdeki gibi şiddet olaylarına yol açmasından endişe ediliyordu.

Bu seçimde 5'inci kez Devlet Başkanlığı için yarışan Odinga'nın seçim sonuçlarına itiraz edip etmeyeceği henüz bilinmiyor.

William Ruto kimdir?

55 yaşındaki William Ruto, siyasi kariyeri boyunca çok sayıda partide yer aldı.

Zooloji ve ekoloji eğitimi alan ve zengin bir iş adamı olarak bilinen Ruto, kendisini "halkın adamı" olarak nitelendiriyor.

İlk kez 1992 yılında siyasete giren ve 1997'de 30 yaşında milletvekili olan Ruto, seçimde yarıştığı Raila Odinga'ya 2007 seçimlerinde destek vermişti.

Şiddet olayları ve çatışmaların görüldüğü 2007 seçimleri sonrası Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanan Ruto, hakkındaki suçlamalardan aklandı.

Mevcut Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'yla ittifak yaparak 2013 seçimlerine birlikte giren Ruto, seçim zaferinin ardından Devlet Başkanı Yardımcısı görevine getirildi.

2017 yılında yapılan seçimlerde de ittifak yapan ikili, seçimlerin tekrarlanmasına ve muhalefetin boykotuna rağmen seçimleri kazandı.

Ruto'nun Kenyatta'yla kurduğu ittifak, sonradan Jubilee Partisi adını alırken, ittifak 2022 yılında Ruto'yu aday göstermekten kaçındı.

Seçimlerde aday olabilmek için Birleşik Demokratik İttifaka (UDA) katılan Ruto, sık sık mal varlığıyla gündeme geldi.

Ruto da tıpkı Odinga gibi kampanya boyunca sosyal devlet politikalarını öne çıkardı ve ekonomiyi baştan inşa edeceğini vadetti.

İkinci kez başkanlık yaparak seçimlerde yarışma şansını kaybeden Kenyatta, bu seçimlerde ezeli rakibi Raila Odinga'yı desteklemişti.