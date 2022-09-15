Kenya muhalefeti, seçim sonuçlarını Doğu Afrika Adalet Divanı'na taşıyacak Güncel Haberler Kenya'da 9 Ağustos'taki başkanlık seçimini kaybeden muhalif koalisyon, seçim sonuçlarını Doğu Afrika Adalet Divanı'na götüreceklerini duyurdu. Kenya'da 9 Ağustos'taki başkanlık seçimini kaybeden muhalif koalisyon, seçim sonuçlarını Doğu Afrika Adalet Divanı'na götüreceklerini duyurdu. The Daily Nation gazetesinin haberine göre, muhalif lider Martha Karua, Mombasa'da yaptığı konuşmada Raila Odinga'yı aday gösteren Azimio Koalisyonunun Kenya Yüksek Mahkemesince onaylanan seçim sonuçlarını, Doğu Afrika Adalet Divanı'na taşıyacağını söyledi. Yüksek Mahkemenin kararının adil olup olmadığına bölge ülkelerinin kurduğu ortak mahkemenin karar vereceğini söyleyen Karua, elektronik seçim sistemine bir Venezuelalının karıştığı iddiasının Yüksek Mahkemece boş laf olarak nitelendirilmesine de tepki gösterdi. Karua, seçimlerde Raila Odinga'nın yanında devlet başkanlığı yardımcılığı için yarışmıştı. Kenya Seçim Komisyonu, seçimlerde eski Devlet Başkanı Yardımcısı William Ruto'nun oyların yüzde 50,49'unu, muhalif aday Odinga'nın yüzde 48,85'ini aldığını duyurmuştu. Yüksek Mahkemenin sonuçlara itirazı reddetmesi sonrasında Ruto, salı günü yemin ederek görevine başlamıştı. Doğu Afrika Topluluğuna bağlı Doğu Afrika Adalet Divanı, bölge ülkelerindeki hak ihlallerine ilişkin karar verme yetkisine sahip. Güncel Kaynak: AA / Tufan Aktaş Afrika Kenya Güncel Haberler

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