Kenya muhalefeti, hükümetle görüşmeler öncesi mitinge hazırlanıyor

Kenya'da muhalif koalisyon Azimio, hükümetle yapacağı uzlaşı görüşmeleri öncesi miting çağrısında bulundu.

Azimio lideri Raila Odinga, hükümet kanadıyla yapılacak görüşmeler öncesinde başkent Nairobi'de halkla buluşacaklarını söyledi.

Koalisyondan yapılan açıklamada ise pazartesi ve perşembe günleri bir araya gelecek koalisyon destekçilerine atılacak adımların anlatılacağı belirtildi.

Koalisyon, mecliste yapılacak görüşmeler için 7 kişilik ekip kurdu.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, geçen hafta, protestolarla hükümete taleplerini kabul ettirmeye çalışan muhalif koalisyonuna "ya meclise dönersiniz ya da 2027 seçimlerini beklersiniz" çıkışı yapmıştı.

Gösteriler askıya alındı

Ağustos 2022'deki seçimi kaybettikten sonra yenilgiyi kabul etmeyen ve yargı kararlarını tanımadıklarını açıklayan muhalif lider Odinga, geçen ay destekçilerini sokağa çağırmıştı.

Seçim komisyonunda yapılan değişikliklerin durması ve hayat pahalılığını gerekçe göstererek protestolara başlayan muhalefet taraftarları, başkent Nairobi'deki iş hayatını olumsuz etkilemişti.

Başkan Ruto, taleplerin mecliste görüşülebileceğini belirterek protestoların durmasını istemişti.

Muhalefet cephesi, Ruto'nun diyalog çağrısı sonrası protestoları askıya almıştı.