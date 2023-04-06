Kenya lideri, muhalefete 'meclise dönün ya da seçimi bekleyin' çağrısı yaptı

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, protestolarla hükümete taleplerini kabul ettirmeye çalışan muhalif Azimio koalisyonuna "ya meclise dönersiniz ya da 2027 seçimlerini beklersiniz" çıkışı yaptı.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, protestolarla hükümete taleplerini kabul ettirmeye çalışan muhalif Azimio koalisyonuna "ya meclise dönersiniz ya da 2027 seçimlerini beklersiniz" çıkışı yaptı.

Ruto, Kwale'deki baraj inşasının temel atma töreninde yaptığı konuşmada, muhalefetin seçimlerin üzerinden 7 ay geçmiş olmasına rağmen siyasi fidye arayışında olduğunu söyledi.

İki karşıt tarafın yasal şekilde mecliste sorunlarını çözmesi gerektiğine vurgu yapan Ruto, Azimio lideri Raila Odinga'nın meclis dışında bir uzlaşı heyeti kurulması teklifini reddetti.

Ruto, "Eğer mecliste müzakereler olmayacaksa o zaman hükümet olabilmek için 2027'deki seçimleri beklememeliler." ifadesini kullandı.

Gösteriler askıya alındı

Ağustos 2022'deki seçimi kaybettikten sonra yenilgiyi kabul etmeyen ve yargı kararlarını tanımadıklarını açıklayan muhalif lider Odinga, geçen ay destekçilerini sokağa çağırmıştı.

Seçim komisyonunda yapılan değişikliklerin durması ve hayat pahalılığını gerekçe göstererek protestolara başlayan muhalefet taraftarları başkent Nairobi'deki iş hayatını olumsuz etkilemişti.

Başkan Ruto, taleplerin mecliste görüşülebileceğini belirterek, protestoların durmasını istemişti.

Muhalefet cephesi, Ruto'nun diyalog çağrısı sonrası protestoları askıya almıştı.