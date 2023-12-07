Kenya İsrail'e tarım işçisi gönderecek

Kenya Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı, İsrail'in tarım arazilerinde çalışması için 1500 işçi göndereceğini duyurdu. İşçilerin 1500 dolar net gelirle çalışacağı ve 3 yıllık sözleşme yapılacağı belirtildi. Bu karar, Malavi'nin İsrail'e genç işçi gönderme kararının ardından alındı.

Malavi'den sonra Kenya da İsrail'e tarım işçisi göndereceğini duyurdu.

Kenya Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, İsrail'in tarım arazilerinde çalışması için 1500 işçi göndereceklerini duyurdu.

Açıklamada, işçilerin 1500 dolar net gelirle çalışacağı ve 3 yıllık sözleşme yapılacağı belirtildi.

Kenya'nın kararı diğer Afrika ülkesi Malavi'nin bu ülkeye 5 bin genci gönderme kararı almasının ardından geldi.

Yaklaşık 220 kişiyi geçen ay sonunda İsrail'e gönderen Malavi, bu sayının 5 bini bulacağını açıklamıştı.

İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların ardından binlerce Taylandlı işçi İsrail'den tahliye edilmişti.

Çalışacak yabancı işçi bulmakta zorlanan İsrail, Afrika ülkeleriyle temas kurmaya başlamıştı.

Malavili sivil toplum örgütleri ve siyasetçiler, vatandaşlarının güvenliği olmadığı için hükümetin yaptığı anlaşmayı eleştirmişti.