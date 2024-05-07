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Kenya ile Somali Savunma Alanında İşbirliği Anlaşması İmzaladı

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Kenya ile Somali'nin savunma, sağlık ve eğitim alanlarında işbirliği anlaşması imzaladığı bildirildi. İki ülke arasındaki ilişkiler, deniz sınırı anlaşmazlığı ve siyasi meseleler nedeniyle gerilmiş olsa da, 2022'de ilişkileri onarma kararı alınmıştı.

Kenya ile Somali'nin, savunma alanında işbirliği anlaşması imzaladığı bildirildi.

Kenya basınındaki haberlere göre, Kenya Dışişleri ve Diaspora İşleri Kabine Sekreteri Musalia Mudavadi ile Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi, Kenya'nın başkenti Nairobi'de görüştü.

Görüşme sonrası yapılan açıklamada, iki ülke arasında savunma, sağlık ve eğitim alanlarında işbirliği anlaşması imzalandığı belirtildi.

Mudavadi, iki ülke arasındaki işbirliğine dikkati çekerek Kenya'nın Somali ile sadece ortak sınırı paylaşmadığına aynı zamanda güçlü ve kalıcı ortaklıkları nedeniyle çok özel ilişkileri olduğuna dikkati çekti.

Fiqi de her iki ülkenin de güvenlik alanlarında işbirliğini geliştirmek, sağlık çalışanlarının becerilerini ve eğitimlerini artırmak yoluyla kapasite geliştirme çabalarında bulunduğunu söyledi.

2020'de kopan ilişkiler 2 yıl sonra yeniden başlamıştı

Somali, iç işlerine karışmak ve toprak bütünlüğünü ihlal etmekle suçladığı komşusu Kenya ile 2020'de tüm diplomatik bağları koparmıştı.

İki ülke arasındaki ilişkiler, Hint Okyanusu'nda zengin petrol ve gaz yataklarının olduğu bölgedeki deniz sınırı anlaşmazlığı sonrası bozulmuştu.

Mogadişu hükümeti, Kenya'yı Somali'de bazı eyaletlerdeki siyasi meselelere karışmakla suçlamıştı.

Somali ile Kenya, ilişkilerde uzun süredir yaşadığı siyasi ve diplomatik krizleri geride bırakarak Temmuz 2022'de ilişkileri onarma kararı almış, 2023'te de kapalı olan sınır kapılarını yeniden açmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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