Kenya'da Fransız askeri personele dokunulmazlık sağlayacak savunma anlaşması kamu değerlendirmesine açıldı

Kenya, Fransız askeri personele diplomatik ayrıcalıklar ve dokunulmazlıklar tanıyacak olan Fransa ile savunma işbirliği anlaşmasının önerisini kamuoyu görüşüne açtı.

Kenya Ulusal Meclisi, anlaşmanın değerlendirilmeye başladığını ve Savunma Bakanlığı Komitesine sevk edildiğini, bunun için milletvekillerinin anlaşmayı oylamasından önce anayasal zorunluluğu olan kamu katılım sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Ulusal Meclisten yapılan açıklamaya göre, önerilen anlaşma, her iki ülkeden gelen askeri kuvvetlerin resmi görevlerini yerine getirirken; varlıkları, faaliyetleri ve korunmalarına ilişkin yasal çerçeveyi belirliyor.

Anlaşma kapsamında, Kenya ve Fransa, ülkelerine gelen askeri kuvvetlere "belirli ayrıcalıklar, dokunulmazlıklar ve lojistik yardım sağlamanın yanı sıra savunma işbirliği faaliyetlerini kendi yasalarına, egemenliklerine ve toprak bütünlüklerine uygun olarak yürütmelerini sağlamak"la yükümlü olacak.

Savunma ve güvenlik alanlarında ikili işbirliğini artırmayı amaçlayan anlaşma, askeri eğitim, kapasite geliştirme, bilgi paylaşımı ve ortak tatbikatlar gibi alanlarda da işbirliğinin genişletilmesini hedefliyor.