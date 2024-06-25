Kenya, Haiti'ye Polis Gücü Gönderdi

Doğu Afrika ülkesi Kenya, yaşanan kaos ve şiddet olaylarını durdurmak için Haiti'ye 400 kişilik polis gücü gönderdi.

Yerel basındaki habere göre Kenyalı polisler, Haiti'de istikrarın sağlanmasına ve güvenlik güçlerinin eğitilmesine katkıda bulunacak.

Kenyalı 400 güvenlik gücü sabah erken saatlerde Haiti'ye doğru yola çıktı.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Haiti'ye gönderilen güvenlik güçleriyle ilgili düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Haiti'de kalıcı istikrarı sağlamak için uluslararası toplumla birlikte çalışacağız." ifadesini kullandı.

Haiti'deki şiddet olayları

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, aynı yıl ağustosta 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına neden olan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, kolera vakaları, kaçırma olayları ve şiddetin artmasıyla son yıllarda önemli ölçüde derinleşti.

Ülkede silahlı grupların çatışmaları nedeniyle Nisan 2022'den bu yana yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede, nüfusun yüzde 40'ı gıda yardımlarına bağımlıyken, kronik hale gelen çete çatışmaları da yüzlerce kişinin ölümüne ve binlercesinin yerinden edilmesine yol açtı.

Birleşmiş Milletler raporunda, başkent Port-au-Prince'teki güvenlik sorunlarının, savaştaki bir ülkenin seviyesine ulaştığı belirtilmişti.

Haiti'ye güvenlik gücü gönderilmesi kararı Kenya'da tartışmalara neden olmuştu.