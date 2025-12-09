Kenya'dan Haiti'ye 230 uzman polis sevkiyatı yapıldı

Kenya, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yetkilendirilen ve Haiti'de çete şiddetine son vermeyi amaçlayan misyona destek için ülkeye 230 uzman polis memuru gönderdi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Kenya Ulusal Polis Servisinden (NPS) yapılan açıklamada, 230 uzman polisin çete şiddetiyle mücadele kapsamında Haiti'deki birliğe katılmak üzere görevlendirildiği bildirildi.

Törende, Kenya Polis Servisi Genel Müdür Yardımcısı Eliud Lagat ile İdare Polis Servisi Genel Müdür Yardımcısı Gilbert Masengeli'nin hazır bulunduğu aktarıldı.

Çeşitli birimlerden seçilen memurların, Haiti polisi bünyesinde sahada görev yapan birliklere destek vereceği belirtilen açıklamada, göreve katılan polislerin Jamaika, Guatemala, El Salvador, Bahamalar ve Belize'den gelen personelle hareket edeceği ifade edildi.

Polis sevkiyatının, BM Güvenlik Konseyinin Haiti'deki misyona ilişkin aldığı karar doğrultusunda gerçekleştirildiğinin; bu adımın, Haiti Ulusal Polisi ve diğer kurumlarla yürütülen ortak çabalara destek niteliği taşıdığının altı çizildi.

Açıklamada, yeni birlikle Haiti'de görev yapan Kenya polislerinin toplam sayısının 700'ü aştığı, Kenya'nın çetelerle mücadeleye en fazla katkı sunan ülkelerden biri olduğu kaydedildi.

Haiti'de görev yapan Kenya polis birliğinin komutanı Godfrey Otunge, sevkiyatın, misyonun genişletilen yetki alanı nedeniyle kritik bir döneme denk geldiğini söyledi.

Kenyalı yetkililer, göreve gönderilen memurların gerekli tüm eğitimleri tamamladığını ve misyonun kaydettiği ilerlemeyi güçlendirme, hızlandırma ve pekiştirme çalışmalarında merkezi rol oynayacaklarını bildirdi.