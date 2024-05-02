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Kenya Genelkurmay Başkanı Hayatını Kaybetti

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Kenya'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden Genelkurmay Başkanı Francis Ogolla'nın yerine Charles Muriu Kahariri getirildi. Ogolla'nın yardımcısı olan Korgeneral Kahariri, genelkurmay başkanı olarak atandı. Kazada 10 askeri personel hayatını kaybederken, 2 asker yaralı kurtuldu. Ülke genelinde 3 gün ulusal yas ilan edildi.

Kenya'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden Genelkurmay Başkanı Francis Ogolla'nın yerine Charles Muriu Kahariri getirildi.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Ogolla'nın yardımcısı olarak görev yapan Korgeneral Kahariri'nin genelkurmay başkanı olarak atandığını duyurdu.

Kenya'da 18 Nisan'da meydana gelen helikopter kazasında Genelkurmay Başkanı Ogolla ve 10 askeri personel hayatını kaybetmiş, 2 asker yaralı kurtulmuştu.

Kaza nedeniyle ülke genelinde 3 gün ulusal yas ilan edilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Korgeneral Helikopter Kenya Kaza Politika Dünya Güncel Haberler

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