Kenya, Fransız enerji şirketi CEO'sunu 'ekonomik sabotajdan' ötürü sınır dışı ediyor

Kenya, piyasada yakıt kıtlığına yol açtığı suçlamasıyla Fransız enerji şirketi Rubis Enerji Üst Yöneticisi ( Ceo ) Jean-Christian Bergeron'u sınır dışı etme kararı aldı.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, hükümet, piyasayı manipüle ederek, suni yakıt kıtlığına neden olan şirketlere yönelik ilk yaptırımını Fransız Rubis şirketine uyguladı.

Şirketin CEO'su Jean-Christian Bergeron'un çalışma izni iptal edilerek, sınır dışı etme kararı alındı.

Enerji Bakanı Monica Juma, hükümetin suni sorunlar yaratmaya çalışan hiçbir kişi ya da kuruma müsamaha göstermeyeceğini belirtti.

Ekonomik sabotajla suçlanan Bergeron ve şirketten henüz açıklama yapılmadı.

Haftalardır yakıt sıkıntısının yaşandığı ülkede, fiyatlarda da hızlı artış görülmüştü.

Nairobi hükümeti, ülkenin yeterli yakıt stoku bulunduğunu ancak piyasadaki petrolün kontrolsüzce komşu ülkelere satıldığını açıklamıştı.