Kenya, Eş-Şebab saldırıları sonrası Somali sınırını açma planından vazgeçti

Kenya, terör örgütü Eş-Şebab'ın geçen ay yaptığı saldırılar sonrası Somali sınırını açma planından vazgeçti.

Kenya İçişleri Bakanı Kithure Kindiki, sınır kasabalarındaki terör saldırılarından ötürü sınır kapılarını açmayı ertelediklerini duyurdu.

Kindiki, iki ülkenin Mandera, Liboi, Kiunga ve diğer bölgelerde sınır geçişine izin verme planı olduğunu ancak geçen ay görülen güvenlik durumunu zedeleyici gelişmeler sonrası planı durduklarını aktardı.

Ülkede haziranda yaşanan 10'dan fazla saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmişti.

İki ülke arasındaki sınır noktaları güvenlik sorunu nedeniyle 2011 yılında kapanmış, son olarak temmuz başında açılması kararlaştırılmıştı.