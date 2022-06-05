Kenya Devlet Başkanı Yardımcısı Ruto'nun başkanlık seçimi için adaylığı onaylandı - Haberler

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Kenya Devlet Başkanı Yardımcısı Ruto'nun başkanlık seçimi için adaylığı onaylandı

AA - Gökhan Kavak - Güncel
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Kenya Devlet Başkanı Yardımcısı Ruto'nun başkanlık seçimi için adaylığı onaylandı

Kenya Seçim Komisyonunun, Devlet Başkanı Yardımcısı William Ruto'nun, 9 Ağustos'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimine adaylığını onayladığı bildirildi.

Kenya Seçim Komisyonunun, Devlet Başkanı Yardımcısı William Ruto'nun, 9 Ağustos'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimine adaylığını onayladığı bildirildi.

Ulusal basındaki habere göre, Seçim Komisyonu Başkanı Wafula Chebukati, başkanlık seçiminde aday olmaya hak kazanan kişiler ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada Chebukati, devlet başkan yardımcılığı görevini yürüten Ruto ile muhalif aday Raila Odinga'nın adaylıklarının onaylandığını belirtti.

Bu arada Ruto, ülke basınından seçim sürecinde adil olunmasını istedi.

Muhalif aday Odinga da özgür ve adil seçim çağrısı yaptı.

Kenya'da devlet başkanlığı seçimi 9 Ağustos'ta yapılacak. İki dönem devlet başkanlığı görevi yapan Uhuru Kenyatta, bu seçimde aday olamayacak.

AA / Gökhan Kavak - Güncel

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